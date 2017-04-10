На Житомирщині бійці ДСНС врятували з глибокого колодязя... корову

На Житомирщині бійці ДСНС врятували з глибокого колодязя... корову

14:40 10.04.2017
На Житомирщині бійці ДСНС врятували з глибокого колодязя... корову

Близько 10:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Миколаївка Лугинського району у колодязь глибиною близько 5 м. потрапила корова.Власник худоби разом із сусідами намагалися самотужки вилучити тварину з колодязя, однак бажаного результату це не дало, тож вони й звернулися за допомогою до рятувальників.

Вже на місці виклику бійці ДСНС з’ясували, що без залучення спеціального підйомного механізму корову, без шкоди для її здоров’я, їм не вилучити. Тож було прийнято рішення залучити кран-маніпулятор, що надало місцеве лісове господарство.

Перев’язавши худобу пожежними рукавами, рятувальники спільно з працівниками лісгоспу та селянами вже через 30 хв. витягли її із пастки.

У процесі проведення рятувальних робіт тварина не постраждала.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області

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