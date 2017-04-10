На Луганщині затримано банду наркодилерів за торгівлю психотропами
На Луганщині затримано банду наркодилерів за торгівлю психотропами
Встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, виготовили та збували амфетамін на території Луганської та Харківської областей.
Під час обшуків за місцем мешкання вказаних осіб у місті Харкові правоохоронцями вилучено вказану психотропну речовину та обладнання для її виготовлення.
На теперішній час правопорушників затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та наразі вирішується питання про обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Крім того, вирішується питання про причетність вказаних осіб до вчинення інших злочинів на території регіону у складі організованої злочинної групи.
За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області