Прокуратура Луганщини оскаржила умовний вирок учаснику теругруповання

Апеляційний суд Луганської області погодився з доводами прокуратури і скасував вирок Сєвєродонецького міського суду в частині призначення покарання мешканцю міста Сєвєродонецька за фактом участі останнього у діяльності незаконного збройного формування «Армія Юго-Востока» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 260 КК України.

За апеляційною скаргою прокуратури Луганської області суд вищої інстанції ухвалив новий вирок, призначивши покарання у виді 3 років позбавлення волі. Винного взяли під варту в залі суду одразу після проголошення вироку. За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області