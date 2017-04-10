Прокуратура Луганщини оскаржила умовний вирок учаснику теругруповання

Прокуратура Луганщини оскаржила умовний вирок учаснику теругруповання

22:30 10.04.2017
Прокуратура Луганщини оскаржила умовний вирок учаснику теругруповання

Апеляційний суд Луганської області погодився з доводами прокуратури і скасував вирок Сєвєродонецького міського суду в частині призначення покарання мешканцю міста Сєвєродонецька за фактом участі останнього  у діяльності незаконного збройного формування «Армія Юго-Востока» за ознаками  кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 260 КК України.

За апеляційною скаргою прокуратури Луганської області суд вищої інстанції ухвалив новий вирок, призначивши покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Винного взяли під варту в залі суду одразу після проголошення вироку.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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