У Маріуполі судитимуть керівників, через недогляд яких загинув працівник

У Маріуполі судитимуть керівників, через недогляд яких загинув працівник

15:20 10.04.2017
У Маріуполі судитимуть керівників, через недогляд яких загинув працівник

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування за фактом смертельного травмування у м.Маріуполі працівника товариства з обмеженою відповідальністю «СРЗ».

У ході розслідування встановлено, що 23 грудня 2016 року двоє слюсарів зі збірки металоконструкцій, отримавши усний інструктаж від керівництва, займалися збіркою грейфера. Приблизно о 12:20, після того, як на траверсі з тягами було проведено зварювальні роботи, вона втратила рівновагу і впала. Внаслідок падіння важкої конструкції один із слюсарів отримав множинні переломи кісток скелета і розриви внутрішніх органів, від чого помер на місці.

У настанні тяжких наслідків виробничої трагедії слідчі обґрунтовано обвинувачують начальника грейферної ділянки та начальника департаменту машинобудування ТОВ «СРЗ», які всупереч законодавству про охорону праці, допустили порушення технологічного процесу, а саме – не зупинили роботи з використанням технічно несправного вантажопідйомного крану, які проводились ненавченими для виконання робіт зі стропування працівниками.

Наразі обвинувальний акт за ч.2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) скеровано до суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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