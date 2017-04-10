Розбещувача та ґвалтівника маленької дитини засуджено на Тернопільщині

За принципової позиції прокуратури Тернопільської області Тернопільський міськрайонний суд визнав винним місцевого жителя у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої дитини та призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Встановлено, що у листопаді 2014 року обвинувачений змусив до статевого зв‘язку у неприродній спосіб малолітню дочку своєї співжительки, використавши її безпорадний стан, який внаслідок малолітнього віку дитини не давав їй можливості в повній мірі розуміти характер та значення вчинюваних нею дій. Після того, як потерпіла розповіла про неадекватну поведінку збоченця матері, жінка звернулась із заявою про злочин до правоохоронців.

Прокурором доведено у суді вчинення обвинуваченим злочину за частиною 3 статті 153 (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої), частиною 2 статті 156 (Розбещення неповнолітніх, вчинене щодо малолітньої) Кримінального кодексу України. Винуватцю судом призначено покарання – 10 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області