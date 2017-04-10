У Тернопільській області вислухав вирок суду педофіл та збочинець

За принципової позиції Теребовлянської місцевої прокуратури суд визнав винним місцевого жителя у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої дитини.

Встановлено, що у червні 2016 року, житель одного із сіл Теребовлянського району, гостюючи у товариша та перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, залишившись наодинці із його одинадцятилітньою дочкою, вчинив щодо неї розпусні дії. Дитина розповіла про те, що з нею трапилось подружці, а вона- батькам потерпілої, які звернулись до правоохоронців із заявою про злочин.

Суд підтримав позицію прокурора і призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі обвинуваченому у вчиненні кримінального правопорушення, за ч.2 ст.156 КК України (Розбещення неповнолітніх, вчинене щодо малолітньої особи).

За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області