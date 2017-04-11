СБУ ліквідувала транснаціональний канал контрабанди стероїдів

СБУ ліквідувала транснаціональний канал контрабанди стероїдів

01:00 11.04.2017
СБУ ліквідувала транснаціональний канал контрабанди стероїдів

Діяльність транснаціонального злочинного угруповання, причетного до контрабанди сильнодіючих лікарських засобів (анаболічні стероїди), припинила Служба безпеки України.

Зловмисники під керівництвом громадянина однієї з європейських країн контрабандно ввозили в Україну з території однієї з сусідніх країн сильнодіючі лікарські засоби із вмістом метандієнону та нандролону. Потім анаболіки переправляли поштою кінцевим замовникам до ЄС, США та в країни Південної Америки. За місяць ділки пересилали до двох тисяч поштових відправлень вартістю понад 100 тисяч доларів США.

Оперативники спецслужби затримали чотирьох членів угруповання та провели 18 обшуків на території Київської та Одеської областей у складських приміщеннях, місцях мешкання та автомобілях контрабандистів. У ході слідчих дій співробітники СБ України вилучили сильнодіючі лікарські засоби на суму понад 700 тисяч доларів, більше ніж 120 тисяч доларів готівкою та «чорну» бухгалтерію, що підтверджує протиправну діяльність учасників оборудки.

Відкрито кримінальне провадження за ч 2 ст. 201 Кримінального кодексу України. Трьом затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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