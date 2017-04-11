У Запоріжжі затримані чиновники, які обкрадали переселенців, - СБУ

Трьох посадовців управління праці та соціального захисту населення одного з районів Запоріжжя, які систематично виводили бюджетні кошти виділені державою на підтримку внутрішньо переміщених осіб, викрила Служба безпеки України.

Зловмисники оформлювали пакет документів для проведення виплат особам, які насправді не мали права на їх отримання. Потім за домовленістю з керівництвом однієї з банківських установ оформлювали банківські картки, куди безпідставно зараховували бюджетні (соціальні та пенсійні) виплати, які згодом переводили у готівку та вивозили до тимчасово окупованих територій.

Усього зловмисники встигли вивести з держбюджету приблизно 12 мільйонів гривень.

Раніше, у грудні 2016 року, оперативники СБУ затримали двох організаторів оборудки під час перевезення на тимчасово окуповані території понад ста тисяч гривень, отриманих у банківських установах обласного центру.

Усім членам злочинної організації оголошено про підозру за ст. 255 (створення злочинної організації), 258-3 (створення терористичної організації), 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-центру СБУ