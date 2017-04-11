Під час ДТП неподалік від Львову постраждав школяр

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Пежо Партнер», не обравши безпечної швидкості, здійснив зіткнення з автомобілем «Мерседес».

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько опівночі в селі Солонка, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Пежо Партнер», 38-річна жителька одного з сіл Пустомитівського району, не обравши безпечної швидкості, здійснила зіткнення з автомобілем «Мерседес» під керуванням 36-річної мешканки Полтавської області.

Внаслідок зіткнення водій «Пежо» отримала тілесні ушкодження. Її пасажир, 13-річний мешканець одного з сіл Пустомитівського району, госпіталізований в нейрохірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області