СБУ виявила на Дніпропетровщині дві схованки зі зброєю та боєприпасами

СБУ виявила на Дніпропетровщині дві схованки зі зброєю та боєприпасами

04:02 11.04.2017
СБУ виявила на Дніпропетровщині дві схованки зі зброєю та боєприпасами

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією виявили на Дніпропетровщині дві схованки зі зброєю та боєприпасами.

У селі Кудашево Криворізького району правоохоронці вилучили зі схрону, облаштованого біля бази відпочинку, сім гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами, двадцять гранатометних пострілів ВОГ-25, чотириста сорок набоїв калібру 5,45 мм та чотири магазини до автомату Калашникова.

Поблизу села Олександрівка у Дніпровському районі співробітники спецслужби виявили приховані у лісопосадці гранатомет РПГ-22, три постріли до РПГ-7, чотири гранати РГД-5, протитанкову міну ТМ-62 та сто набоїв різного калібру.

Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за    ч.1         ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї та організаторів схованок.

За матеріалами прес-центру СБУ

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