На Львівщині під час риболовлі жахливо загинув юнак

На Львівщині під час риболовлі жахливо загинув юнак

07:42 11.04.2017
На Львівщині під час риболовлі жахливо загинув юнак

У Кам’янка-Бузький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на березі ріки Західний Буг стався нещасний випадок, внаслідок якого помер молодий чоловік.

Правоохоронці з’ясували, що загиблий – 19-річний місцевий мешканець. Попередньо встановлено, що під час риболовлі юнак випадково зачепив дроти електромережі підсаком з металевою ручкою, внаслідок чого був уражений струмом. Чоловіки, які рибалили неподалік, намагалися надати потерпілому першу допомогу, проте він помер до приїзду «швидкої».

Тіло загиблого скероване на експертне дослідження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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