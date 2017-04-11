На Кіровоградщині зниклого чоловіка знайшли вбитим у гаражі

70-річного жителя міста Світловодськ було знайдено мертвим у його домоволодінні, в оглядовій ямі у гаражі. За кілька днів працівники управління карного розшуку обласного главку та місцевого відділу поліції встановили причетність до злочину родича колишньої співмешканки чоловіка.



На початку квітня до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що близько 2 тижнів тому вона втратила зв'язок зі своїм батьком. Згодом донька потерпілого виявила його тіло у гаражному приміщенні.

Поліцейські прибули на місце події та встановили, що оглядова яма була закрита дошками перекриття, над нею стояв автомобіль, який належав покійному, двері до гаража замкнуто на навісний замок, а ворота – на внутрішній засув. Під час огляду тіла загиблого працівники поліції виявили численні тілесні ушкодження.

У ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що потерпілий деякий час проживав із жінкою та її сином. Між чоловіками постійно виникали конфлікти. Навіть після того, як цивільне подружжя розійшлося, сварки не припинялися. 22 березня під час чергової конфліктної ситуації молодший опонент почав з’ясовувати стосунки з колишнім родичем, внаслідок чого завдав йому травм, які виявилися не сумісними з життям.

Розуміючи, що вчинив тяжкий злочин, 28-річний зловмисник вирішив «замести» сліди, тож сховав тіло чоловіка в гаражі, а сам, продавши житло, виїхав на постійне проживання до іншої області разом із матір’ю», - повідомив начальник Світловодського відділу поліції Андрій Гулий.

У даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Правоохоронцями вилучено банківську картку потерпілого, яку зловмисник забрав із собою.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області