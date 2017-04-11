У Херсоні затримали буяна, який вимахував пістолетом у церкві

У Херсоні затримали буяна, який вимахував пістолетом у церкві

09:00 11.04.2017
У Херсоні затримали буяна, який вимахував пістолетом у церкві

Черговому по Херсонському факультету Одеського державного університету внутрішніх справ повідомили, що в церкві «Святителя Інокентія Херсонського», яка розташована поруч з будівлею навчального закладу, знаходиться озброєний чоловік.

Черговий терміново повідомив про отриману інформацію до Херсонського відділу поліції, а сам разом із відповідальним по факультету та патрульним нарядом з числа курсантів направились до церкви. У капличці правоохоронці побачили чоловіка, який перебував у нетверезому стані та заважав присутнім громадянам.

В руці дебошира знаходився предмет, зовні схожий на пістолет. Правоохоронці затримали громадянина, вилучили зброю та вивели на вулицю.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що затриманим є 33-річний мешканець м. Херсона.

Вилучені у нього предмет та 6 набоїв направлені на дослідження до Херсонського НДЕКЦ МВС України.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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