У Харкові засуджено нелюда, який жорстоко вбив учасника АТО

Апеляційний суд області підтримав позицію прокуратури та залишив без змін вирок Ленінського районного суду м. Харкова щодо 37-річного харків'янина, якого визнано винним в замаху на умисне вбивство та в умисному вбивстві (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

За інформацією начальника відділу прокуратури області Максима Блохіна, зловмисника засуджено до 15 років позбавлення волі.

"Надзвичайна подія сталася на Привокзальній площі центрального залізничного вокзалу Харкова у березні 2016 року. Пізно вночі п'яничка зчинив сварку з двома військовими. Словесна перепалка переросла в бійку. Зловмисник вихопив ножа. Спочатку кілька разів вдарив ним одного з військових. Коли той перестав подавати ознаки життя - переключився на другого. Він кілька разів вдарив другу жертву ножем у груди. Потерпілий спробував втекти від нападника, але підсковзнувся та впав. Вбивця підійшов до нього і став добивати. Від отриманих поранень чоловік помер на місці. Першого постраждалого, завдяки своєчасно наданій медичній допомозі, вдалося врятувати", - пояснив М. Блохін.

Не дивлячись не те, що різанину зафільмували камери спостереження, на суді підозрюваний свою вину не визнав. Крім того, вважаючи, що строк покарання занадто суворий, обвинувачуваний та його захисник подали апеляційні скарги.

Проте суд їх не задовольнив.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області