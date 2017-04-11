У Харкові засуджено нелюда, який жорстоко вбив учасника АТО

У Харкові засуджено нелюда, який жорстоко вбив учасника АТО

09:42 11.04.2017
У Харкові засуджено нелюда, який жорстоко вбив учасника АТО
Апеляційний суд області підтримав позицію прокуратури та залишив без змін вирок Ленінського районного суду м. Харкова щодо 37-річного харків'янина, якого визнано винним в замаху на умисне вбивство та в умисному вбивстві (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України). 
За інформацією начальника відділу прокуратури області Максима Блохіна, зловмисника засуджено до 15 років позбавлення волі.
 
"Надзвичайна подія сталася на Привокзальній площі центрального залізничного вокзалу Харкова у березні 2016 року. Пізно вночі п'яничка  зчинив сварку з двома військовими. Словесна перепалка переросла в бійку. Зловмисник вихопив ножа. Спочатку кілька разів вдарив ним одного з військових. Коли той перестав подавати ознаки життя - переключився на другого. Він кілька разів вдарив другу жертву ножем у груди. Потерпілий спробував втекти від нападника, але підсковзнувся та впав. Вбивця підійшов до нього і став добивати. Від отриманих поранень чоловік помер на місці. Першого постраждалого, завдяки своєчасно наданій медичній допомозі, вдалося врятувати", - пояснив М. Блохін.

Не дивлячись не те, що  різанину зафільмували камери спостереження, на суді підозрюваний свою вину не визнав. Крім того, вважаючи, що строк покарання занадто суворий, обвинувачуваний та його захисник подали апеляційні скарги.

Проте суд їх не задовольнив.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Олександр Охрименко
Президент Українського аналітичного центру
Сбербанк и все о чем не говорят наши политики
29.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Активісти розпочали другу хвилю блокування Сбєрбанку. Чи підтримуєте ви цю акцію?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.