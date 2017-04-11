За фактом нічного вибуху в Києві відкрито кримінальне провадження

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху на вулиці Володимирській у центрі Києва, який стався у ніч на вівторок, за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Як зазначається, повідомлення, що біля офісного приміщення невідомі кинули предмет, який вибухнув, надійшло до чергової частини Шевченківського управління поліції.

За даними правоохоронців, у результаті пошкоджені вікна та фасади двох будівель, а також припаркований поруч автомобіль.

На місце події негайно направили слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. Під час обстеження території правоохоронці виявили деформовані фрагменти вибухового пристрою, які відправили для проведення експертизи.

Працівники поліції відпрацювали територію з метою виявлення камер відеонагляду, а відтак підготували запити на вилучення їх записів. Проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Вказано, що відомості про подію внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Розпочате кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.