Іноземного злочинця, якого розшукали на Рівненщині, екстрадовано у Білорусь

30-річний громадянин Республіки Білорусь розшукувався з 2014 року органами Інтерполу за ініціативою білоруських правоохоронних органів з метою притягнення до кримінальної відповідальності за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Слідчими правоохоронних органів цієї держави зібрані беззаперечні докази того, що чоловік за гроші допомагав іноземцям з країн Південно-Східної Азії нелегально перетинати державний кордон Республіки Білорусь зі сторони Російської Федерації.

Чергова спроба провідника доправити за таким же маршрутом 8 громадян Соціалістичної республіки В’єтнам провалилася, у зв’язку з чим та з метою уникнення покарання зловмисник переховувався від слідчих органів Республіки Білорусь на території нашої держави.

За результатами проведеної спільної операції працівників Інтерполу та Сарненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області у липні 2016 року порушника розшукано та затримано у Дубровицькому районі.

З метою уникнення відповідальності, перебуваючи під екстрадиційним арештом чоловік звернувся із заявою до Державної міграційної служби України про визнання його біженцем в Україні, однак у цьому компетентними органами служби йому відмовлено.

До Генеральної прокуратури України надійшов запит Генеральної прокуратури Республіки Білорусь про видачу цього громадянина компетентним органам іноземної держави для притягнення до кримінальної відповідальності.

- На виконання цього запиту у березні 2017 року за результатами проведеної прокуратурою Рівненської області екстрадиційної перевірки, іноземний злочинець вибув із Рівненського слідчого ізолятора плановим етапом до Чернігівського слідчого ізолятора для подальшої передачі правоохоронним органам Республіки Білорусь, - поінформував прокурор прокуратури Рівненської області з міжнародно-правових доручень Олексій Корольов.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області