СБУ вилучила боєприпаси російського походження у зоні АТО

СБУ вилучила боєприпаси російського походження у зоні АТО

18:00 11.04.2017
СБУ вилучила боєприпаси російського походження у зоні АТО

Співробітники Служби безпеки України вилучила боєприпаси російського походження у районі проведення антитерористичної операції.

На околиці села Троїцьке на Луганщині правоохоронці виявили дві протипіхотні міни ПМН-2 радянського виробництва. Ці боєприпаси, відповідно до Оттавського договору, а саме «Конвенції про застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення», заборонені для використання у військових конфліктах. Росія, на відміну від України, принципово відмовилась підписати цей документ. За інформацією спецслужби міни постачаються бойовикам так званої «ЛНР» з території Росії.

У районі міста Красногорівка у Донецькій області оперативники СБ України вилучили гранату РГО із запалом. За висновками експертів, вона вироблена у Росії у 1995 році.

За матеріалами прес-центру СБУ

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