На Харківщині засуджено чоловіка, який вчинив різанину через плітки

Червонозаводський районний суд м. Харкова підтримав позицію прокуратури та визнав винним 33-річного харків'янина в нанесенні умисних тілесних ушкоджень та розбійному нападі (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 187 КК України).

За словами начальника управління прокуратури області Тетяни Сотнікової, зловмисника засуджено до 4 років позбавлення волі.

Прокуратура довела у суді, що у лютому 2016 року близько 6 години ранку чоловік прийшов до квартири своєї колишньої співмешканки. Він пояснив, що жінка нібито почала розповсюджувати чутки про його особисте життя. Через це вони сваряться з нинішньою цивільною дружиною. Тому він і вирішив з'ясувати стосунки з колишньою.

"Бесіда закінчилася бійкою. Чоловік дістав ніж та кілька разів вдарив ним колишню співмешканку у спину. На крики до кімнати забігли мама та донька жертви. Розлючений розбійник вдарив маму кулаком у обличчя, дівчинку - ножем у груди. Крім того, тікаючи з квартири, злодій прихопив з собою гроші та мобільний телефон", - пояснила Т. Сотнікова.

У суді обвинувачуваний пояснив, що не мав наміру наносити жінкам тілесних ушкоджень. Ніж у нього виявився випадково - він його взяв з собою, щоб наточити у майстерні, що розташована неподалік від будинку, у якому живуть потерпілі жінки. А гроші, за словами чоловіка, він взяв, щоб доїхати додому.

Наразі здоров'ю потерпілих нічого не загрожує.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області