На Харківщині після трагедії на залізниці було призупинено рух потягів

Повідомлення про подію надійшло до Зміївського відділу поліції о 03:35 від чергової по залізничній станції «Геніївка».

Встановлено, що на вищевказаній залізничній станції товарним потягом сполученням «Основа-Червоний Лиман» було смертельно травмовано 28-річного мешканця селища Геніївка. Хлопець намагався перейти залізничну колію в невстановленому місці.

Рух потягів зупинявся майже на одну годину.

Проводиться подальша перевірка.