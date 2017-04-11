На Харківщині після трагедії на залізниці було призупинено рух потягів

На Харківщині після трагедії на залізниці було призупинено рух потягів

11:40 11.04.2017
На Харківщині після трагедії на залізниці було призупинено рух потягів

Повідомлення про подію надійшло до Зміївського відділу поліції о 03:35 від чергової по залізничній станції «Геніївка».

Встановлено, що на вищевказаній залізничній станції товарним потягом сполученням «Основа-Червоний Лиман» було смертельно травмовано 28-річного мешканця селища Геніївка. Хлопець намагався перейти залізничну колію в невстановленому місці.

Рух потягів зупинявся майже на одну годину.

Проводиться подальша перевірка.

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