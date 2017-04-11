На Донеччині засуджено нелюда, який вбив жінку через незначний борг

В ході судових слухань прокурором повністю доведено провину 36-річного громадянина, який у травні 2016 року вбив свою знайому у селищі Північне міста Торецьк.

Причиною вбивства став борг у сумі 400 гривень, який чоловік завинив своїй жертві та не бажав віддавати.

З метою вбивства злочинець прийшов до магазину, де працювала потерпіла, та в ході сварки наніс їй удар ножем в голову, заподіявши жертві тілесні ушкодження, не сумісні із життям. Після скоєного чоловік вирішив ще й збагатитися, тому заволодів грошима та особистими цінними речами потерпілої.

Вироком Дзержинського міського суду чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство), ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України, та засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області