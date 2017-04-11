Одного з керівників Одеської митниці затримала на хабарі СБУ

Одного з керівників Одеської митниці затримала на хабарі СБУ

17:30 11.04.2017
Одного з керівників Одеської митниці затримала на хабарі СБУ

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою державної фіскальної служби викрили на хабарництві виконуючого обов’язки одного з керівників Одеської митниці.

Правоохоронці встановили, що зловмисник систематично вимагав гроші від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за сприяння в оформленні вантажів за зниженою митною вартістю та не створення штучних перешкод при ввезенні товарів. У разі відмови сплатити гроші посадовець погрожував підприємцям суттєво загальмувати оформлення та пропуск вантажів на територію України.

Оперативники спецслужби затримали митника  у службовому кабінеті, під час отримання від місцевого комерсанта шестисот доларів США.

За матеріалами прес-центру СБУ

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