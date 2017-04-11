Під час пожежі на Харківщині власник будинку не отримав жодного шансу

О 15:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на вул. 1-го Травня, 48 у с. Шовкопляси Дергачівського району Харківської області.

До місця виклику відразу був направлений районний пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС на автоцистерні у складі 6 рятувальників. Прибувши, вогнеборці встановили, що в одній з житлових кімнат будинку горіли домашні речі, дерев’яна підлога та двері на загальній площі 4 кв.м. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло господаря оселі, 1973 року народження.

Пожежа була локалізована о 16:26, а о 16:55 — ліквідована. За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при користуванні електронагрівальним приладом.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області