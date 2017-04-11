На Житомирщині рятувальники ДСНС знайшли тіла двох людей

На Житомирщині рятувальники ДСНС знайшли тіла двох людей

12:42 11.04.2017
На Житомирщині рятувальники ДСНС знайшли тіла двох людей

11 квітня о 08:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в шлакоблочному приватному житловому будинку в с. Нова Борова Хорошівського району. На місце події виїхала місцева пожежна команда Новоборівської територіальної громади.

В середині оселі спостерігалося незначне задимлення. В одній із житлових кімнат тліло сміття на підлозі. Там же на ліжку вогнеборці виявили загиблого власника оселі, 1954 року народження. Поряд на підлозі знайшли ще одного чоловіка, без ознак життя, 1968 року народження. 

О 08:35 пожежу локалізовано, о 08:41 ліквідовано. Вогнем знищено сміття в кімнаті.

За попередньою інформацією, займання сталося внаслідок необережності під час куріння. Остаточна причина пожежі наразі встановлюється правоохоронцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області

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