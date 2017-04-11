На Сумщині під час пожежі загинула жінка та постраждав ії син

О 17:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння у житловому будинку на вул. Некрасова у м. Тростянець. Телефонували сусіди, які побачили дим з даху.

На місце події було направлено черговий караул 24-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Уже за 2 хвилини вогнеборці прибули на виклик і встановили, що горіння відбувається в одній із кімнат помешкання. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання. Проведеною розвідкою було встановлено, що вогнем охоплені домашні речі. Існувала загроза поширення полум’я на всю оселю.

О 17:34 загоряння було локалізовано та не допущено його розповсюдження на інші кімнати будинку, о 17:40 вогнеборці ліквідували пожежу. Всього на гасіння було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Після завершення ліквідації загоряння на ліжку в кімнаті, де був осередок горіння, вогнеборці виявили тіло літньої жінки. Як було встановлено, загибла – мати власниці будинку 1928 р. н. Крім того, внаслідок пожежі постраждав син загиблої 1958 р. н, інвалід. Його, за попередніми даними, винесли із задимленого помешкання робітники, що працювали на будівництві поруч розташованого домогосподарства. Чоловіка було госпіталізовано до Тростянецької районної лікарні.

За попередніми висновками фахівців, ймовірною причиною пожежі могло бути занесення стороннього джерела запалювання.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Сумській області