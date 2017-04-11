У Мар'їнці під час обстрілу чоловік прикрив дружину від осколків власним тілом
У Мар'їнці під час обстрілу чоловік прикрив дружину від осколків власним тілом
Знаходячись у власному будинку по вулиці Шевченка, місцевий мешканець отримав осколкове поранення грудної клітини та живота. Разом з ним була дружина, яка не постраждала.
Вчора о 18:50 почався обстріл міста. Пораючись у будинку, 38-річний чоловік в результаті обстрілу отримав осколкове поранення грудної клітини та живота.
Постраждалий прикрив дружину, завдяки чому вона залишилася неушкодженою.
Місцевий мешканець був доставлений у міську лікарню Курахового.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.
Група поліцейських постійно знаходиться у Мар’їнці та Красногорівці, щоб надавати всю необхідну допомогу місцевим мешканцям.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області