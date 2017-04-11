У Мар'їнці під час обстрілу чоловік прикрив дружину від осколків власним тілом

Знаходячись у власному будинку по вулиці Шевченка, місцевий мешканець отримав осколкове поранення грудної клітини та живота. Разом з ним була дружина, яка не постраждала.

Вчора о 18:50 почався обстріл міста. Пораючись у будинку, 38-річний чоловік в результаті обстрілу отримав осколкове поранення грудної клітини та живота.

Постраждалий прикрив дружину, завдяки чому вона залишилася неушкодженою.

Місцевий мешканець був доставлений у міську лікарню Курахового.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Група поліцейських постійно знаходиться у Мар’їнці та Красногорівці, щоб надавати всю необхідну допомогу місцевим мешканцям.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області