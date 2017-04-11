На Донеччині через недогляд матері 3-річна дитина отруїлась пігулками

27-річна жінка разом із своїм сином пішла в гості до знайомої. За розмовами подруги не помітили, як хлопчик знайшов і вжив пігулки, які впливають на центральну нервову систему. З отруєнням середньої тяжкості малолітню дитину було госпіталізовано до місцевої лікарні. Відносно матері правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від медичної сестри швидкої допомоги про те, що до них потрапив трирічний хлопчик із важким медикаментозним отруєнням.

Прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що місцева мешканка разом із дитиною перебувала в гостях у подруги. Жінки пішли на кухню пити чай, а малюка залишили в одній з кімнат дивитися мультфільми по телевізору. Через деякий час хлопчик підійшов до матері і показав блістер пігулок та жестами пояснив, що з’їв кілька з них. Перелякані жінки викликали швидку. Прибувши на виклик, медики надали дитині первинну медичну допомогу і госпіталізували до Селидівської дитячої міської лікарні. На даний час стан хлопчика задовільний.

Подруга матері пояснила правоохоронцям, що напередодні перевіряла свою аптечку, виявила там невідомі пігулки та виклала їх на стіл, аби в подальшому з’ясувати від чого вони. На момент, коли до неї прийшли гості, ліки лежалі на столі в кімнаті, де залишився грати хлопчик.

Медпрепарат вилучений поліцейськими, а відносно недбальства матері, яке могло коштувати дитині життя, відкрите кримінальне провадження за ст. 166 «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування», яке карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області