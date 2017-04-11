Поліція Харківщини відшукала та затримала підозрюваного у вбивстві

Поліція Харківщини відшукала та затримала підозрюваного у вбивстві

17:00 11.04.2017
Поліція Харківщини відшукала та затримала підозрюваного у вбивстві

Правопорушник знаходився у розшуку з листопада 2016 року.

У ході розшукових заходів дільничний офіцер поліції Немишлянського відділу поліції встановив місцезнаходження 33-річного чоловіка, засудженого до позбавлення волі за вчинення тяжких тілесних ушкоджень.

Як було встановлено, чоловік наніс тілесні ушкодження потерпілому, від яких останній помер.

Наразі засуджений перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За вироком суду йому визначене покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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