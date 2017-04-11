Харківська поліція розшукала водія-втікача, який на смерть збив пішохода

Дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Московському.

Водій автомобіля «Шкода» скоїв наїзд на 41-річного харків’янина та залишив місце ДТП. Внаслідок події пішохід від отриманих травм загинув на місці.

Протягом доби співробітники Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області встановили та затримали 36-річного зловмисника. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили сліди пошкодження лобового скла та капоту. Автомобіль доставлено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області