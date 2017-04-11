Харківська поліція розшукала водія-втікача, який на смерть збив пішохода
Харківська поліція розшукала водія-втікача, який на смерть збив пішохода
Дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Московському.
Водій автомобіля «Шкода» скоїв наїзд на 41-річного харків’янина та залишив місце ДТП. Внаслідок події пішохід від отриманих травм загинув на місці.
Протягом доби співробітники Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області встановили та затримали 36-річного зловмисника. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили сліди пошкодження лобового скла та капоту. Автомобіль доставлено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.
Проводяться слідчі дії.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області