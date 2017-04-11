У Полтаві 24-річна жінка випала з балкону багатоповерхівки
У Полтаві 24-річна жінка випала з балкону багатоповерхівки
Подія сталась близько першої ночі. З балкону шостого поверху одного з будинків по вулиці Гончара випала дівчина 1993 року народження.
Каретою швидкої допомоги дівчину з численними травмами було доправлено до реанімаційного відділення однієї з лікарень міста Полтава.
Стан здоров’я останньої наразі тяжкий.
Правоохоронці проводять перевірку по вказаному факту.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області