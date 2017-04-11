У Полтаві 24-річна жінка випала з балкону багатоповерхівки

У Полтаві 24-річна жінка випала з балкону багатоповерхівки

13:24 11.04.2017
У Полтаві 24-річна жінка випала з балкону багатоповерхівки

Подія сталась близько першої ночі. З балкону шостого поверху одного з будинків по вулиці Гончара випала дівчина 1993 року народження.

Каретою швидкої допомоги дівчину з численними травмами було доправлено до реанімаційного відділення однієї з лікарень міста Полтава.

Стан здоров’я останньої наразі тяжкий.

Правоохоронці проводять перевірку по вказаному факту.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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