У Запоріжжі поліція таки затримала нападника на аптеку

У ході комплексних слідчо-оперативних заходів затримано зловмисника, котрий наприкінці лютого скоїв розбійний напад на аптеку у Комунарському районі Запоріжжя.

27 лютого 2017 року о 18:40 до Комунарського відділення поліції головного управління Національної поліції в Запорізькій області звернулася працівниця однієї з аптек, розташованої по вул. Космічній. Жінка повідомила, що до приміщення зайшов невідомий чоловік, котрий, погрожуючи ножем, забрав 5 тисяч гривень та зник у невідомому напрямку.

Хоча затримати розбійника по гарячих слідах не вдалося, у ході першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці отримали інформацію щодо особи підозрюваного та розпочали його розшук. Однак той тривалий час не з’являвся за місцем мешкання.

Втім, зловмисникові все ж не вдалося уникнути зустрічі з поліцейськими. Днями злодія - раніше засудженого ніде не працюючого запоріжця 1982 року народження було затримано.

Того ж дня йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкція інкримінованої статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області