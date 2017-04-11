У Кропивницькому поліцейські затримали жорстокого вуличного грабіжника

У Кропивницькому поліцейські затримали жорстокого вуличного грабіжника

16:20 11.04.2017
У Кропивницькому поліцейські затримали жорстокого вуличного грабіжника

На одній з вулиць обласного центру чоловік побив 37-річного перехожого та заволодів його мобільним телефоном і грошовими коштами. За такі дії особі загрожує до 7 років позбавлення волі.

«У результаті проведених оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу нападника та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 30-річний раніше судимий за майнові злочини місцевий житель, - повідомив начальник Кропивницького відділу поліції Дмитро Авдієнко. – Речовий доказ кримінального правопорушення – мобільний телефон потерпілого, який зловмисник мав при собі, - вилучено».

Як з’ясувалося, напередодні, пізно ввечері нападник наздогнав потерпілого. Вирішивши заволодіти його майном, підійшов ближче до перехожого та ударив декілька разів скляною пляшкою по голові. Потім зловмисник заволодів особистими речами чоловіка – мобільним телефоном та грошима у сумі 100 гривень – і втік.

Травмований кропивничанин дістався до багатоповерхівки, яка знаходилася поруч, й почав просити про допомогу. Небайдужа громадянка викликала йому «швидку», а також зателефонувала у поліцію.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області

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