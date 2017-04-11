У Києві розлючена жінка одним ударом вбила співмешканця

Ножові поранення жінка нанесла під час сімейної сварки. І хоча вона відразу викликала «швидку», врятувати життя власнику помешкання не вдалося. За фактом умисного вбивства слідчі розпочали досудове розслідування.

Близько 3-ї години до Голосіївського управління поліції від лікарів надійшла інформація про те, що у квартирі будинку на проспекті Голосіївському знаходиться труп чоловіка із ознаками насильницької смерті. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група.

За інформацією начальника Голосіївського управління поліції Сергія Куленка, правоохоронці виявили тіло 52-річного власника квартири із ножовим пораненням грудної клітини. Також на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поліцейські затримали 40-річну співмешканку потерпілого, яка нанесла йому смертельні травми:

«Жінка розповіла, що під час застілля із розпиванням спиртних напоїв чоловік вдарив її кулаком в обличчя, у відповідь вона схопила зі стола ножа і вдарила ним його у груди. Коли співмешканець впав, киянка злякалася й одразу викликала «швидку», але чоловік помер до приїзду медиків».

За матеріалами ВК ГУНП у Києві