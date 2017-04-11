У Кропивницькому затримані троє, які стріляли у місцевого жителя

Усі вони уродженці іншої держави, віком від 37 до 39 років. За попередніми даними, зловмисники поконфліктували з 36-річним місцевим жителем, завдали йому вогнепальних поранень. Місцезнаходження двох підозрюваних поліцейським вдалося встановити за кілька годин, пошуки третього тривають.



Пригода сталася в одному з спальних мікрорайонів Кропивницького 10 квітня після 19.00. Перехожі та місцеві жителі стали свідками історії, як біля під’їзду багатоповерхівки спинився автомобіль. Його пасажири вийшли з салону, зайшли в приміщення, а вже на зворотному шляху ті ж особи попрямували до іншої іномарки.

Гучну сварку між трьома невідомими та їх опонентом завершили звуки, схожі на постріли. За хвилину учасники пригоди роз’їхалися. «Стрілки» просто втекли, а товариш потерпілого, який був за кермом машини, доправив пораненого до лікарні.

«Оглянувши місце події, поліцейські взялися встановлювати обставини пригоди. За деякий час працівникам управління карного розшуку, Кропивницького відділу поліції та патрульної поліції вдалося встановити особи підозрюваних.

Зловмисників дочекалися біля квартири, яку вони винаймали. У результаті вдалої спецоперації, проведеної працівниками роти поліції особливого призначення, ніхто зі сторонніх осіб не постраждав», - розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

Як речовий доказ вилучено також автомобіль марки БМВ, що використовувався для втечі після скоєння злочину.

За такі дії особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області