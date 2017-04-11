Маленька дитина потрапила під колеса мікроавтобусу на Хмельниччині

Маленька дитина потрапила під колеса мікроавтобусу на Хмельниччині

16:40 11.04.2017
Маленька дитина потрапила під колеса мікроавтобусу на Хмельниччині

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 15:15 години в місті Ізяслав на перехресті вулиць Пилипа Орлика та Козацької. 

Встановлено, що 51-річний житель одного із сіл Ізяславського району, рухаючись на мікроавтобусі «Mercedes», допустив наїзд на 5-річну дівчинку, яка перетинала проїжджу частину в невстановленому місці.

Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді саден на обличчі та закритої черепно-мозкової травми. Наразі її життю нічого не загрожує.

Слідчі з’ясовують усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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