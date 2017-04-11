На Луганщині засуджено переправника нелегалів через державний кордон

На Луганщині засуджено переправника нелегалів через державний кордон

20:30 11.04.2017
На Луганщині засуджено переправника нелегалів через державний кордон

Прокуратурою Луганської області підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно мешканця смт  Новопсков за фактом незаконного переправлення двох осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Встановлено, що 36-річний раніше судимий чоловік, керуючись корисливим мотивом, незаконно переправив двох осіб через державний кордон України до Російської Федерації, при цьому отримавши за це грошову винагороду.

Новопсковським районним судом підтримано позицію державного обвинувача та визнано винним громадянина України у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Олександр Охрименко
Президент Українського аналітичного центру
Сбербанк и все о чем не говорят наши политики
29.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Активісти розпочали другу хвилю блокування Сбєрбанку. Чи підтримуєте ви цю акцію?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.