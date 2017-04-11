На Луганщині засуджено переправника нелегалів через державний кордон

Прокуратурою Луганської області підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно мешканця смт Новопсков за фактом незаконного переправлення двох осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Встановлено, що 36-річний раніше судимий чоловік, керуючись корисливим мотивом, незаконно переправив двох осіб через державний кордон України до Російської Федерації, при цьому отримавши за це грошову винагороду.

Новопсковським районним судом підтримано позицію державного обвинувача та визнано винним громадянина України у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області