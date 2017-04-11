На Дніпропетровщині молодого рецидивіста підозрюють у вбивстві

Синельниківською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно 27-річного раніше судимого чоловіка за вбивство пенсіонерки (ч.1 ст.115 КК України).

У березні 2017 року в м. Синельникове у вечірній час доби молодик, будучи напідпитку, зайшов до будинку знайомої 89-річної жінки та прохав дати йому в борг гроші.

На відмову господарки розлючений чоловік взяв в коридорі кухонний ніж та наніс старенькій удари в шию та груди, від яких вона померла.Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області