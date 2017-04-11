Під час сильної пожежі на Луганщині ледь не загинула людина

11 квітня о 04:21 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку за адресою: смт. Станиця Луганська, вул. Клубна.

Негайно до місця виклику було направлено відділення чергового караулу Державної пожежно-рятувальної частини №24 ГУ ДСНС України у Луганській області.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники підтвердили загоряння житлового будинку, та даху сусіднього житлового будинку. По прибуттю до місця виклику на ганку житлового будинку було виявлено власника 1939 року народження, інваліда 3 групи, який через вади зору не міг самостійно зійти з ганку, чоловіка було врятовано, від медичної допомоги він відмовився. Враховуючи обставини та масштаб пожежі, було задіяно додаткові сили та техніку.

Пожежу на площі 110 м. кв. локалізовано о 06:20 та повністю ліквідовано о 07:25.

Вогнем знищено житловий будинок площею 60 м.кв., перекриття та покриття сусіднього житлового будинку на площі 50 м. кв..

Наразі причина виникнення пожежі з'ясовується фахівцями.

Загалом до ліквідації пожежі залучались 5 вогнеборців та 2 одиниці техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області