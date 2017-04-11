Під час пожежі на Житомирщині старенька піч ледь не вбила стареньку жінку

О 18:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в с. Кочерів Радомишльського району. Про це рятувальників сповістив сільський голова. Сусіди ще до приїзду вогнеборців частково вже загасили пожежу водою, однак стіни в кімнаті ще тліли.

За вказаною адресою було негайно спрямовано відділення рятувальників 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Вони встановили, що ймовірно загоряння виникло через жарину, яка випала з печі на дерев’яну підлогу. В сусідній кімнаті вогнеборці виявили 82-річну господарку, яка не встигла вийти з приміщення. Рятувальники вивели її на вулицю та передали медикам. Жінку госпіталізували до Радомишльської центральної районної лікарні.

О 18:40 пожежу локалізували та о 19:00 – ліквідували. Фахівці ДСНС не допустили розповсюдження полум’я. Вогонь знищив 20 кв.м стін та стелі однієї із кімнат будинку.

На ліквідацію надзвичайної події залучалося 4 чоловік особового складу рятувальників та 1 одиниця пожежної техніки.

За попередньою інформацією, загоряння сталося через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області