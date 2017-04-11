На Львівщині у криниці знайшли тіло літньої жінки

На Львівщині у криниці знайшли тіло літньої жінки

15:00 11.04.2017
На Львівщині у криниці знайшли тіло літньої жінки

У Жовківське відділення поліції звернувся 45-річний житель райцентру. Він повідомив, що на території господарства виявив у колодязі тіло своєї 76-річної матері.

Як попередньо встановили правоохоронці, жінка впала у колодязь, коли набирала воду. Отримані травми спричинили смерть потерпілої на місці пригоди.

Тіло пенсіонерки скероване на експертне дослідження. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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