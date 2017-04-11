На Волині заарештовані злочинці, які з обрізу обстріляли автомобіль

Турійський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження про вчинене раніше судимими ковельчанами хуліганство із застосуванням зброї.

Зранку 7 квітня 2017 року 29-річний та 40-річний зловмисники, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з хуліганських спонукань, обстріляли в селі Блаженик Турійського району з обрізу одноствольної мисливської рушниці автомобіль марки "ІВЕКО", який вранці розвозив хліб та рухався автодорогою в напрямку Володимира-Волинського, влучивши при цьому у частину над паливним баком, розташованим близько сидіння водія, внаслідок чого заподіяли механічні пошкодження транспортного засобу.

Продовжуючи свої хуліганські дії, чоловіки зупинили маршрутку сполученням "Нововолинськ-Ковель", де, не здійснивши оплату, полягали, закинувши брудні ноги на сидіння автобуса.

На зауваження водія один з хуліганів в присутності пасажирів дістав обріз та спрямував його у бік водія, який був змушений залишити автобус. Переляканих пасажирів урятували працівники поліції, які вчасно нагодилися та затримали хуліганів.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України, та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області