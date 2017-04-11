Водієві, який на Волині на смерть збив двох людей, повідомлено про підозру

Водієві, який на Волині на смерть збив двох людей, повідомлено про підозру

15:40 11.04.2017
Водієві, який на Волині на смерть збив двох людей, повідомлено про підозру

31-річному мешканцю Турійська, який вчинив смертельну ДТП, повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило  загибель кількох осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 286 КК України). 

Нагадаємо, ввечері 09 квітня 2017 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля марки «RENAULT MEGAN» та рухаючись вулицею Ковельська в смт. Турійськ з боку Ковеля до центру селища, водій допустив наїзд на трьох велосипедистів.

35-річний та 25-річний чоловіки загинули на місці пригоди, а 31-річна жінка з тілесним ушкодженнями госпіталізована у Турійську центральну районну лікарню. ризвідник ДТП затриманий, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області 

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