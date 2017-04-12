СБУ затримала учасника газових оборудок часів Януковича

Співробітники Служби безпеки України затримали у Луганській області учасника газових оборудок часів Януковича.

Правоохоронці встановили, що мешканець Сєвєродонецька був керівником фіктивної фірми, через яку відмивалися гроші ДК «Газ України» та НАК «Нафтогаз України». Оперативники спецслужби, зокрема встановили факт незаконного заволодіння цією комерційною структурою державним скрапленим газом на майже шістдесят мільйонів гривень.

За висновками експертів, у результаті оборудки держбюджет недоотримав понад двадцять мільйонів гривень.

У вересні 2016 року зловмисника, який переховувався в Росії, було оголошено у розшук. За дорученням Генеральної прокуратури, співробітники СБ України затримали чоловіка у Старобільську на Луганщині, куди він прибув за особистими справами.

Ділку оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ