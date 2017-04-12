Прокуратура вимагає арешту двох підозрюваних у фінансуванні тероризму

Прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому здійснюється УСБУ в Запорізькій області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3, ч.3 ст. 258-5 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що два мешканця м. Макіївки Донецької області з метою власного збагачення створили злочинну організацію, до участі в якій залучили трьох працівників Управління праці та соціального захисту населення по Вознесенівському району м. Запоріжжя. Спільними діями вказані особи організували схему заволодіння бюджетними коштами шляхом оформлення на підставі недостовірних документів на мешканців неконтрольованої території Донецької області соціальних виплат (пенсій) та подальшої конвертації нарахованих коштів через банкомати однієї з банківських установ.

Частину отриманих коштів злочинцями було направлено на фінансування терористичної організації «ДНР».

За результатами проведення ряду слідчих та розшукових дій прокуратурою області трьом службовим особами Управління праці та соціального захисту населення по Вознесенівському району м.Запоріжжя повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, а двом мешканцям Макіївки – за ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3, ч.3 ст. 258-5 КК України.

З метою запобігання вчиненню підозрюваними у подальшому злочинів, перешкоджанню ними установленню об’єктивної істини у справі прокурор звернувся до суду з клопотаннями про обрання вказаним особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На теперішній час стосовно двох підозрюваних (мешканців м.Макіївки) судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, стосовно решти – домашній арешт. Не погоджуючись з останніми рішеннями суду як такими, що не відповідають тяжкості скоєних злочинів, прокурором на них внесено апеляційні скарги.

Також прокурором у суді вирішується питання про відсторонення службових осіб від займаних посад.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області