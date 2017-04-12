На Черкащині засуджено дилерів, які торгували психотропами

Прокуратурою області підтримано державне обвинувачення в кримінальному провадженні стосовно членів злочинного угруповання, до складу якого входили троє осіб, жителі м. Черкаси, які упродовж 2012 року з аналогів психотропних речовин, ввезених з-за кордону, незаконно виготовляли та розповсюджували на території м. Черкаси виготовлені на їх основі суміші для паління.

Незаконну діяльність організованої групи припинено працівниками прокуратури області спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області.

Завдяки принциповій позиції державного обвинувача, який враховуючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень та суспільну небезпеку скоєного, наполягав на суворому покаранні, вироком Соснівського районного суду м. Черкаси вказаних обвинувачених засуджено до 7 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області