У зоні АТО жодного натяку на затишшя, за добу 5-ро воїнів ЗСУ поранені

Зведення прес-центру штабу АТО за минулу добу станом на 06.00 12 квітня 2017 року:

Ситуація в районі проведення АТО продовжує залишатись напруженою. За минулу добу російсько-окупаційні війська 45 разів обстріляли позиції Збройних Сил України.

На Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 82мм, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав захисників Мар`їнки. По морських піхотинцях поблизу Водяного, гатив з гранатометів, озброєння БТР та кулеметів великого калібру. Оборонців Новотроїцького провокував турбуючим вогнем з протитанкових гранатометів. Морських піхотинців у районі Широкиного обстрілював з БМП, а під Павлополем – з БТРу.

По опорних пунктах у районі Березового відкривав вогонь з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Ворожі снайпери активно діяли поблизу Водяного, Новотроїцького, Мар’їнки та Красногорівки.



На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120мм та 82мм, озброєння БМП противник накривав наших воїнів під Опитним. По захисниках Авдіївки гатив з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, зенітної установки ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів. Позиції в районі Верхньоторецького обстріляв з мінометів калібру 82мм та протитанкових гранатометів, а по оборонцях Луганського – бив з зенітної установки ЗУ-23-2 та з озброєння БМП. У бік захисників Зайцевого та Пісків ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Кулемети великого калібру використовував також у районі Кам’янки. Озброєння БМП застосував поблизу Пісків.



На Луганському напрямку, по наших позиціях у районі Кримського противник застосував 120-міліметрові міномети та протитанкові гранатомети, а поруч Новоолександрівки – озброєння БТР та гранатомети. З гранатометів різних систем ворог бив по оборонцях Катеринівки.



За минулу добу п’ятеро українських захисників отримали поранення.

За матеріалами прес-центру штабу АТО

