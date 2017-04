Банду торгівців людськими органами викрила СБУ у Києві

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області затримали учасників транснаціонального угруповання, яке спеціалізувалося на торгівлі внутрішніми органами людей.

Правоохоронці встановили, що зловмисники з України та кількох інших країн підшукували малозабезпечених громадян та пропонували їм продати нирку. Для прикриття нелегального бізнесу, організатори створили комерційну структуру, яка нібито надавала послуги лікувального туризму. Донорам ділки платили від тринадцяти до п’ятнадцяти доларів США, самі ж отримували від вісімдесяти до ста тисяч з клієнта.

Після отримання згоди від донорів, зловмисники переправляли їх за кордон для проведення хірургічних операції. За інформацією спецслужби щомісяця за кордон на операцію виїжджали 4-5 українців.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України, наразі затримано шістьох учасників угруповання. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Тривають обшуки та невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

