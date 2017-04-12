Збоченця, який розбещував маленьку доньку засуджено на Черкащині

Збоченця, який розбещував маленьку доньку засуджено на Черкащині

07:30 12.04.2017
Збоченця, який розбещував маленьку доньку засуджено на Черкащині

Придніпровським районним судом  м. Черкаси закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням 40-річного жителя міста Черкаси у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 155 (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості), ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій батьком щодо малолітньої особи), ч.ч. 4, 5 ст. 301 (примушування неповнолітніх до участі у створенні відеопродукції порнографічного характеру, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Державне обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні підтримував працівник прокуратури області.Нагадаємо, черкащанин протягом декількох років за місцем свого проживання систематично вчиняв розпусні дії, а саме розбещення, стосовно своєї малолітньої доньки.

Вироком суду чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі.

На цей час судове рішення не вступило в законну силу й вивчається прокуратурою на предмет законності та наявності підстав для оскарження через його невідповідність ступеню тяжкості скоєного кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м’якості.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області 

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