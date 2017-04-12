На Запоріжжі чоловіка та жінку судитимуть за отруєння, грабіж та вбивство

Запорізькою місцевою прокуратурою № 2 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно членів злочинної групи, які підозрюються у вчиненні низки розбійних нападів та умисному вбивстві з корисливих мотивів.

Нагадаємо, на початку поточного року правоохоронцями було викрито і задокументовано діяльність групи раніше неодноразово судимих осіб, які розробили та впровадили схему злочинного промислу. Діючи за нею вони, перебуваючи у нічний час поблизу розважальних закладів в центрі міста Запоріжжя, підшукували осіб, які мали заможний вигляд, були відвідувачами ресторанів, дискотек і кафе та знаходились у стані алкогольного сп’яніння.

Після цього жінка – учасник злочинної схеми, знайомилась з такими запізнілими відвідувачами та, начебто, виявляла зацікавленість таким знайомством, зближувалась з потерпілими, спонукаючи їх продовжити вживання алкогольних напоїв.

У подальшому, відволікаючи увагу нових знайомих, дівчина, підмішувала до замовленого алкоголю сильнодіючий лікарський препарат нейролептичної дії, немедичне вживання якого, поєднане з алкоголем, стрімко призводило до неможливості чинити будь-який опір та втрати потерпілими свідомості.

Подолавши таким чином спротив, жінка викликала на допомогу іншого співвиконавця – чоловіка, який постійно при цьому перебував неподалік, підтримуючи телефонний зв'язок, або візуальний контакт з жінкою та знаходився у постійній готовності надати будь-яку допомогу, подолати можливий фізичний опір та забезпечити успішне завершення злочинних дій.

Після цього нападники заволодівали грошима, коштовностями і цінними речами потерпілих, залишаючи їх у безпорадному стані на вулиці за низьких температур, як правило, без свідомості (наслідок поєднаного вживання алкоголю та нейролептиків).

Таке небезпечне для життя та здоров’я насильство в одному з випадків призвело до цілком закономірного тяжкого наслідку - настання смерті 27-річного чоловіка.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт відносно 37-річної жінки та її 32-річного спільника у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185, п.6 ч.2 ст.115, ч.2, 4 ст.187, ч.1 ст.357 КК України, скеровано до суду для розгляду по суті.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області