На Одещині затримані злодії, що вимагали гроші, погрожуючи вбивством

На Одещині затримані злодії, що вимагали гроші, погрожуючи вбивством

08:02 12.04.2017
На Одещині затримані злодії, що вимагали гроші, погрожуючи вбивством

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання за попередньою змовою групою осіб).

У результаті спільної скоординованої спецоперації співробітниками прокуратури та УСБУ в області викрито та затримано двох осіб.

У цей же день затриманим повідомлено про підозру.

Установлено, що підозрювані вимагали та отримали від одесита 40 тисяч доларів США, погрожуючи потерпілому вбивством.

Наразі вирішується питання про обрання вказаним особам запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області 

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