На Кіровоградщині суд обрав запобіжний захід ґвалтівнику 16-річної дівчини

За клопотанням Олександрійської місцевої прокуратури взято під варту чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 16-річної дівчини.

Зокрема, ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду задоволено клопотання прокурора та обрано підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Крім того, йому повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.152 (зґвалтування неповнолітньої особи) КК України.

Санкція інкримінованої статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровогрдаської області