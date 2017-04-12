На Кіровоградщині суд обрав запобіжний захід ґвалтівнику 16-річної дівчини

На Кіровоградщині суд обрав запобіжний захід ґвалтівнику 16-річної дівчини

08:20 12.04.2017
На Кіровоградщині суд обрав запобіжний захід ґвалтівнику 16-річної дівчини

За клопотанням Олександрійської місцевої прокуратури взято під варту чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 16-річної дівчини.

Зокрема, ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду задоволено клопотання прокурора та обрано підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Крім того, йому повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.152 (зґвалтування неповнолітньої особи) КК України.

Санкція інкримінованої статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровогрдаської області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Олександр Охрименко
Президент Українського аналітичного центру
Сбербанк и все о чем не говорят наши политики
29.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Активісти розпочали другу хвилю блокування Сбєрбанку. Чи підтримуєте ви цю акцію?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.